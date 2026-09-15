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Ким Чен Ын заявил, что КНДР расширит связи с Россией и верит в "победу" Москвы

02:59 15.09.2026 Вт
2 мин
Что сказал Ким Чен Ын Путину?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Путин и Ким Чен Ын (Getty Images)

Глава КНДР Ким Чен Ын в послании к диктатору РФ Владимиру Путину заявил, что он "расширит и углубит" совместную работу с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, речь идет об письме, которое было направлено в понедельник в ответ на поздравления Путина по случаю 78-й годовщины основания Северной Кореи.

В этом послании Ким Чен Ын сказал, что правительство Пхеньяна твердо намерено расширить сотрудничество с Россией "всесторонним образом" на основе дружбы, взаимной помощи и того, что назвал союзническими отношениями между странами.

Также глава КНДР заявил, что убежден в победе России в нынешней, как он называет, "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия. Reuters пишет, что эта формулировка, вероятно, относилась к войне РФ против Украины.

Резюмируя Ким Чен Ын поклялся в своей "неизменной поддержке" Путина и российского народа.

Агентство добавило, что в воскресенье лидер КНДР передал аналогичное послание главе Китаю Си Цзиньпину, заявив, что Северная Корея будет сотрудничать с КНР для дальнейшего развития традиционной дружбы и продвижения общего социалистического дела.

Что еще известно

Напомним, в августе Путин в послании к Ким Чен Ыну по случаю годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства заявил, что РФ и КНДР сотрудничают во всех областях и координируют усилия ради региональной безопасности.

Также мы писали, что по данным Forbes, Китай обеспокоен углублением связей между Россией и Северной Кореей. В частности, тем, что это может снизить влияние Пекина на Пхеньян и дестабилизировать ситуацию в регионе.

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