Ким Чен Ын заявил, что КНДР расширит связи с Россией и верит в "победу" Москвы

Как пишет агентство, речь идет об письме, которое было направлено в понедельник в ответ на поздравления Путина по случаю 78-й годовщины основания Северной Кореи.

В этом послании Ким Чен Ын сказал, что правительство Пхеньяна твердо намерено расширить сотрудничество с Россией "всесторонним образом" на основе дружбы, взаимной помощи и того, что назвал союзническими отношениями между странами.

Также глава КНДР заявил, что убежден в победе России в нынешней, как он называет, "священной войне за защиту интересов безопасности страны и международного правосудия. Reuters пишет, что эта формулировка, вероятно, относилась к войне РФ против Украины.

Резюмируя Ким Чен Ын поклялся в своей "неизменной поддержке" Путина и российского народа.

Агентство добавило, что в воскресенье лидер КНДР передал аналогичное послание главе Китаю Си Цзиньпину, заявив, что Северная Корея будет сотрудничать с КНР для дальнейшего развития традиционной дружбы и продвижения общего социалистического дела.