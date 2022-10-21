Через розпач Росія "вивчає домовленості" з Північною Кореєю, - Держдеп
Російська Федерація, через розпач у війні проти України, почала вивчати домовленості з КНДР, аби знайти джерело для виготовлення ключових ресурсів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Неда Прайса.
За словами Прайса, попри розпач, Росія й надалі є небезпечним противником. Росіян вже звернулися за допомогою до Ірану з проханням надати товари, які вона не може особисто виготовляти або ж купувати.
"Почасти це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії", - додав Прайс
Як відзначив речник Держдепу, через неможливість виробляти ключові ресурси, Москва звернулась за допомогою до Ірану й почала "вивчати домовленості" з Північною Кореєю.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Північна Корея виступила проти під час голосування Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй щодо резолюції, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.
Тим часом Британія ввела санкції проти Ірану за постачання до Росії дронів-камікадзе.
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