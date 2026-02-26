UA

Кім Чен Ин запланував нарощувати ядерку і виставив США умови "дружби"

Фото: північнокорейський лідер Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запланував нарощувати ядерний потенціал країни в найближчі п'ять років. При цьому він допустив хороші відносини КНДР з Вашингтоном, але за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Кім Чен Ина переобрали генсеком Трудової партії КНДР

За даними агентства, на з'їзді правлячої партії, що завершився в Пхеньяні, Кім оголосив про плани збільшити кількість ядерної зброї і розширити засоби її застосування. Він підкреслив, що Пхеньян має намір "зміцнювати статус ядерної держави" і зосередиться на відповідних проєктах у найближчі роки.

Також лідер КНДР повідомив про розробку потужніших міжконтинентальних балістичних ракет, атакувальних систем із використанням штучного інтелекту і безпілотників.

Кім озвучив умови дружби США і КНДР

Північнокорейський лідер також припустив можливість його країни для діалогу з Вашингтоном.

"Якщо США відмовляться від своєї політики конфронтації з Північною Кореєю, поважаючи нинішній статус нашої країни... немає причин, через які ми не могли б добре ладнати зі США", - заявив він.

Як зазначає Reuters, Кім поки що не відгукнувся на сигнали з боку президента США Дональда Трампа, з яким він зустрічався тричі під час першого президентського терміну Трампа.

Водночас Кім назвав Південну Корею "найворожішим ворогом" і виключив можливість переговорів із Сеулом.

 

Як відомо, президента США Дональда Трампа відверто не влаштовує ядерна політика КНДР та її глави Кім Чен Ина. Нарощування ядерного потенціалу, як і випробування Пхеньяном ракет, викликають у Трампа роздратування і напругу у відносинах двох країн.

У жовтні 2025 року президент США заявив, що у нього склалися з Кімом "теплі стосунки", однак через ядерну політику Пхеньяна Штати "в якийсь момент" займуться КНДР.

