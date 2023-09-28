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Кім Чен Ин закликав уряд КНДР до стрімкого нарощування ядерного потенціалу

Фото: Кім Чен Ин закликав збільшити ядерний потенціал КНДР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея прийняла поправку до конституції, яка передбачає розробку ядерної зброї для "права на існування та стримування війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Розробки КНДР

КНДР регулярно проводить пуски балістичних ракет в бік Японського та Жовтого морей. Крім цього, країна нерідко заявляє про нові військові розробки. Так, тільки в цьому році вони заявляли про випробовування нового підводного безпілотника, здатного нести ядерний заряд, балістичної ракети та військового супутника-шпигуна.

Спроби вивести останній на орбіту, однак, провалились. Остання така спроба відбулась 23 серпня - уламки від нього впали в море.

А 8 вересня в КНДР заявили про спуск на воду нового тактичного ядерного підводного човна "Герой Кім Кун Ок".

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КНДРКім Чен Ин