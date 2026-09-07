Кім Чен Ин ввів в експлуатацію ще один ядерний есмінець

Есмінець "Кан Гон"

Новий есмінець КНДР отримав назву "Кан Гон". Церемонія його введення до складу флоту відбулася 6 вересня у порту Вонсан на східному узбережжі Північної Кореї.

За словами Кім Чен Ина, корабель має бути здатний завдавати потужного удару у відповідь по противнику. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав його частиною державної системи ядерного реагування.

Водночас державні ЗМІ КНДР не уточнили, якими саме ядерними озброєннями може бути оснащений есмінець. Відомо, що корабель має аналогічні системи озброєння до першого есмінця цього класу – "Чхве Хьон".

Північна Корея заявляла, що з нього можуть запускатися різні типи ракет, зокрема ті, які потенційно здатні нести ядерний заряд.

КНДР продовжить розширювати військово-морські сили

Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея має перетворити свій флот на повноцінні ядерні сили. За його словами, Пхеньян продовжить розробку нових кораблів та іншої стратегічної зброї.

"Кан Гон" увійде до складу Східного флоту ВМС КНДР. Його завданням називають захист морського суверенітету країни та посилення ядерного стримування.

Кім також заявив, що Пхеньян працює над масштабним планом посилення військово-морських сил і пообіцяв продемонструвати новий етап цієї програми приблизно через вісім місяців.

Другий есмінецбув введений у стрій менш ніж через три місяці після першого корабля цього класу – "Чхве Хьон". Таким чином, Північна Корея прискорює розгортання кораблів із потенційними ядерними можливостями на обох своїх узбережжях.

Есмінець раніше зазнав аварії

Будівництво "Кан Гона" супроводжувалося проблемами. Під час першої спроби спуску на воду в травні 2025 року корабель частково перекинувся. Згодом його відремонтували та повторно спустили на воду.

У липні 2026 року КНДР провела з цього есмінця випробування стратегічних крилатих ракет та іншого озброєння. Після цього Кім Чен Ин наказав ввести корабель до складу флоту протягом двох місяців.

Посилення військово-морського потенціалу КНДР відбувається на тлі початку спільних військових навчань США, Південної Кореї та Японії. П'ятиденні навчання Freedom Edge стартували 7 вересня й спрямовані, зокрема, на посилення можливостей протидії ядерним і ракетним загрозам з боку Північної Кореї.