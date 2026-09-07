RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ким Чен Ын ввел в эксплуатацию еще один ядерный эсминец

06:41 07.09.2026 Пн
2 мин
Корабль имеет аналогичные системы вооружения до первого эсминца этого класса - "Чхве Хен"
aimg Юлия Маловичко
Фото: лидер КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ввел в состав военно-морских сил страны второй эсминец водоизмещением около 5 тысяч тонн. Он заявил, что корабль станет частью системы ядерного сдерживания КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Эсминец "Кан Гон"

Новый эсминец КНДР получил название "Кан Гон". Церемония его введения в состав флота прошла 6 сентября в порту Вонсан на восточном побережье Северной Кореи.

По словам Ким Чен Ина, корабль должен быть способен наносить мощный ответный удар по противнику. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал его частью государственной системы ядерного реагирования.

В то же время, государственные СМИ КНДР не уточнили, какими именно ядерными вооружениями может быть оснащен эсминец. Известно, что корабль имеет аналогичные системы вооружения до первого эсминца этого класса – "Чхве Хен".

Северная Корея заявляла, что с него могут запускаться разные типы ракет, в том числе потенциально способные нести ядерный заряд.

КНДР продолжит расширять военно-морские силы

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна превратить свой флот в полноценные ядерные силы. По его словам, Пхеньян продолжит разработку новых кораблей и другого стратегического оружия.

"Кан Гон" войдет в состав Восточного флота ВМС КНДР. Его задачей называют защиту морского суверенитета страны и усиление ядерного сдерживания.

Ким также заявил, что Пхеньян работает над масштабным планом усиления военно-морских сил и пообещал продемонстрировать новый этап этой программы примерно через восемь месяцев.

Второй эсминец был введен в строй менее чем через три месяца после первого корабля этого класса – "Чхве Хен". Таким образом, Северная Корея ускоряет развертывание кораблей с потенциальными ядерными возможностями на обоих своих побережьях.

Эсминец ранее потерпел крушение

Строительство "Кан Гона" сопровождалось проблемами. Во время первой попытки спуска на воду в мае 2025 корабль частично перевернулся. Впоследствии его отремонтировали и спустили на воду.

В июле 2026 г. КНДР провела с этого эсминца испытания стратегических крылатых ракет и другого вооружения. После этого Ким Чен Ын приказал ввести корабль в состав флота в течение двух месяцев.

Усиление военно-морского потенциала КНДР происходит на фоне начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии. Пятидневные учения Freedom Edge стартовали 7 сентября и направлены, в частности, на усиление возможностей противодействия ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

Напомним, в июле КНДР опробовала новый эсминец со стратегическими крылатыми ракетами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КНДРКим Чен Ын