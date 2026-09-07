Ким Чен Ын ввел в эксплуатацию еще один ядерный эсминец

Эсминец "Кан Гон"

Новый эсминец КНДР получил название "Кан Гон". Церемония его введения в состав флота прошла 6 сентября в порту Вонсан на восточном побережье Северной Кореи.

По словам Ким Чен Ина, корабль должен быть способен наносить мощный ответный удар по противнику. Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал его частью государственной системы ядерного реагирования.

В то же время, государственные СМИ КНДР не уточнили, какими именно ядерными вооружениями может быть оснащен эсминец. Известно, что корабль имеет аналогичные системы вооружения до первого эсминца этого класса – "Чхве Хен".

Северная Корея заявляла, что с него могут запускаться разные типы ракет, в том числе потенциально способные нести ядерный заряд.

КНДР продолжит расширять военно-морские силы

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна превратить свой флот в полноценные ядерные силы. По его словам, Пхеньян продолжит разработку новых кораблей и другого стратегического оружия.

"Кан Гон" войдет в состав Восточного флота ВМС КНДР. Его задачей называют защиту морского суверенитета страны и усиление ядерного сдерживания.

Ким также заявил, что Пхеньян работает над масштабным планом усиления военно-морских сил и пообещал продемонстрировать новый этап этой программы примерно через восемь месяцев.

Второй эсминец был введен в строй менее чем через три месяца после первого корабля этого класса – "Чхве Хен". Таким образом, Северная Корея ускоряет развертывание кораблей с потенциальными ядерными возможностями на обоих своих побережьях.

Эсминец ранее потерпел крушение

Строительство "Кан Гона" сопровождалось проблемами. Во время первой попытки спуска на воду в мае 2025 корабль частично перевернулся. Впоследствии его отремонтировали и спустили на воду.

В июле 2026 г. КНДР провела с этого эсминца испытания стратегических крылатых ракет и другого вооружения. После этого Ким Чен Ын приказал ввести корабль в состав флота в течение двух месяцев.

Усиление военно-морского потенциала КНДР происходит на фоне начала совместных военных учений США, Южной Кореи и Японии. Пятидневные учения Freedom Edge стартовали 7 сентября и направлены, в частности, на усиление возможностей противодействия ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.