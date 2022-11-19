Кім Чен Ин вперше показав світові свою дочку під час ракетних випробувань

На серії фото, опублікованій державним агентством "ЦТАК", пара, взявшись за руки, оглядає запуск найбільшої балістичної ракети країни.

Reuters зазначає, що існування дочки Кім Чен Ына ніколи публічно не підтверджувалося.

Експерти вважають, що Кім Чен Ин має трьох дітей, дві дівчинки і хлопчика. Деякі спостерігачі вважали, що одна дитина була помічена на кадрах святкування національного свята у вересні.

Це перше публічне підтвердження існування доньки лідера КНДР / Фото: kcnawatch.org

Північна Корея ніколи не оголошувала, хто піде за Кім Чен Ыном у разі, якщо він стане недієздатним, і, оскільки відомо мало подробиць про його маленьких дітей, аналітики припустили, що його сестра та лоялісти можуть сформувати регентство, доки наступник не стане достатньо дорослим, щоб стати лідером.

Донька Кім Чен Ина може стати його наступницею, вважають аналітики / Фото: kcnawatch.org

Поява доньки лідера КНДР під час ракетних випробувань може свідчити про спадкоємність у четвертому поколінні. Крім того, це сигнал того, що основній північнокорейській еліті необхідно підготуватися до розвитку подій.

Вихід Кім Чен Ина з дочкою також може бути сигналом для місцевих еліт / Фото: kcnawatch.org

Нагадаємо, що в п'ятницю Північна Корея провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів, і приземлилася лише за 200 кілометрів від Японії.

Раніше ми писали, що КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Раніше, 17 листопада, Північна Корея випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

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