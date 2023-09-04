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Кім Чен Ин поїде до Путіна обговорювати поставки зброї для РФ, - NYT

Фото: Кім Чен Ин і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрінеться з російським диктатор Володимиром Путіним і обговорити постачання озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що обидва диктатори планують обговорити можливість постачання Росії більшої кількості озброєнь для війни проти України та інше військове співробітництво.

Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не точна інформація. 

Що конкретно можуть обговорювати диктатори

"Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів", - пише видання.

Також повідомляється, що лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.

Коли це може відбутися

Обидва диктатори нібито прибудуть у кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі у Східному економічному форумі, який пройде з 10 по 13 вересня. 

Кім також планує відвідати 33-й пірс, де швартуються військові кораблі Тихоокеанського флоту Росії. Однією з потенційних зупинок для Кіма після Владивостока є космодром Східний.

Співробітництво РФ та КНДР

Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно з інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам "Вагнера".

Нещодавно Державний департамент США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка буде постачати зброю росіянам.

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