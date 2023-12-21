ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кім Чен Ин пригрозив нанести ядерний удар у разі провокацій

КНДР, Четвер 21 грудня 2023 07:59
UA EN RU
Кім Чен Ин пригрозив нанести ядерний удар у разі провокацій Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян без вагань нанесе ядерний удар, якщо противник спровокує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час зустрічі із солдатами ракетного управління збройних сил із приводу нещодавніх навчань із запуску міжконтинентальної балістичної ракети диктатор КНДР сказав, що в разі ядерних провокацій противника без вагань нанесе удар із ядерної зброї.

"Рішуча військова діяльність, що проводиться була чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не заважати навіть ядерному атакувати, коли противник провокує її за допомогою ядерної зброї", - заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що запуск міжконтинентальних балістичних ракет продемонстрував високу мобільність збройних сил та їхню здатність до швидкого нападу, і закликав докласти зусиль для подальшого підвищення їхньої боєздатності.

Запуск КНДР балістичних ракет

19 грудня КНДР запустила балістичну ракету, що пролетіла понад 1000 км. Спостерігав за цим північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Раніше Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності у бік Східного моря.

У Японії скликали засідання Ради національної безпеки через можливе падіння ракети у Східне море.

США та Південна Корея працюють над загальною стратегією ядерної оборони для стримування КНДР.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Кім Чен Ин
NEWS
Сенат США може схвалити додаткову допомогу Україні у січні, - Кірбі
Сенат США може схвалити додаткову допомогу Україні у січні, - Кірбі
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році