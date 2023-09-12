Кім Чен Ин прибув до Росії, - Kyodo

Неназване російське джерело підтвердило виданню, що Кім Чен Ин вже знаходиться на території Росії. Зі станції Хасан він має направитись у Владивосток, де, як очікується, відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч двох диктаторів має відбутись під час щорічного Східного економічного форуму. Там, очікується, вони будуть домовлятить про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.