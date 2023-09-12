Ким Чен Ын прибыл в Россию, - Kyodo

Неназванный российский источник подтвердил, что Ким Чен Ын уже находится на территории России. Со станции Хасан он должен отправиться во Владивосток, где, как ожидается, состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Встреча Путина и Ким Чен Ина

Встреча двух диктаторов должна пройти во время ежегодного Восточного экономического форума. Там, ожидается, они будут договорить о передаче северокорейского оружия РФ, в том числе и артиллерийских боеприпасов. По информации Financial Times, стороны готовы заключить соглашение, хотя собеседник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что подтверждения этой информации пока нет.

Детальнее о поставках оружия из Северной Кореи читайте в материале РБК-Украина "Зачем России снаряды КНДР и решится ли Ким Чен Ин их передать: мнение экспертов".

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