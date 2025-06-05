Кім Чен Ин пообіцяв Шойгу "беззастережну підтримку" у війні проти України

На зустрічі з головним помічником Путіна з безпеки Сергієм Шойгу в Пхеньяні Кім заявив, що Північна Корея "беззастережно підтримає" Росію і "її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародних політичних питань",

Як зазначає bloomberg, візит Шойгу припав на час, коли в Південній Кореї склав присягу новий президент Лі Чже Мен, ліберал із Демократичної партії, після місяців політичної нестабільності. Лі, який агітував за відновлення діалогу з Пхеньяном, у своїй промові пообіцяв "якнайшвидше стабілізувати ситуацію на Корейському півострові", щоб знизити геополітичний ризик.

Залишається незрозумілим, чи відповість Кім на ініціативу Лі. Північнокорейський диктатор дедалі більше зближується з Москвою, відправляючи війська для надання допомоги Росії у війні проти України. Його війська набувають військового досвіду на сучасних театрах військових дій.

Кім дедалі більше розриває зв'язки з Південною Кореєю, відмовляючись від ідеї мирного возз'єднання. Минулого року Північна Корея зруйнувала частини своєї власної інфраструктури, яка колись використовувалася для з'єднання півночі та півдня півострова, що підкреслює поглиблення розколу.