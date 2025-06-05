Ким Чен Ын пообещал Шойгу "безоговорочную поддержку" в войне против Украины

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свое обещание безоговорочно поддерживать своего коллегу Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).
На встрече с главным помощником Путина по безопасности Сергеем Шойгу в Пхеньяне Ким заявил, что Северная Корея "безоговорочно поддержит" Россию и" ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам",
Как отмечет bloomberg, визит Шойгу пришелся на время, когда в Южной Корее принял присягу новый президент Ли Чжэ Мен, либерал из Демократической партии, после месяцев политической нестабильности. Ли, который агитировал за возобновление диалога с Пхеньяном, в своей речи пообещал" как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове", чтобы снизить геополитический риск.
Остается неясным, ответит ли Ким на инициативу Ли. Северокорейский диктатор все больше сближается с Москвой, отправляя войска для оказания помощи России в войне против Украины. Его войска приобретают военный опыт на современных театрах военных действий.
Ким все больше разрывает связи с Южной Кореей, отказываясь от идеи мирного воссоединения. В прошлом году Северная Корея разрушила части своей собственной инфраструктуры, которая когда-то использовалась для соединения севера и юга полуострова, что подчеркивает углубляющийся раскол.
Москва помогает Пхеньяну обходить санкции ООН и поставляет ему военную технику. В совместном докладе 11 стран, включая США и Японию, упоминаются "передовые системы радиоэлектронной борьбы, включая оборудование для глушения, использующее российские грузовые самолеты".
Визит Шойгу стал его второй поездкой в Северную Корею менее чем за три месяца после мартовского визита
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