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Кім Чен Ин пообіцяв Шойгу "беззастережну підтримку" у війні проти України

КНДР, Четвер 05 червня 2025 08:24
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Кім Чен Ин пообіцяв Шойгу "беззастережну підтримку" у війні проти України Фото: Кім Чен Ин та Шойгу (rodong.rep.kp)
Автор: Олександр Білоус

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив свою обіцянку беззастережно підтримувати свого колегу Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

На зустрічі з головним помічником Путіна з безпеки Сергієм Шойгу в Пхеньяні Кім заявив, що Північна Корея "беззастережно підтримає" Росію і "її зовнішню політику з усіх найважливіших міжнародних політичних питань",

Як зазначає bloomberg, візит Шойгу припав на час, коли в Південній Кореї склав присягу новий президент Лі Чже Мен, ліберал із Демократичної партії, після місяців політичної нестабільності. Лі, який агітував за відновлення діалогу з Пхеньяном, у своїй промові пообіцяв "якнайшвидше стабілізувати ситуацію на Корейському півострові", щоб знизити геополітичний ризик.

Залишається незрозумілим, чи відповість Кім на ініціативу Лі. Північнокорейський диктатор дедалі більше зближується з Москвою, відправляючи війська для надання допомоги Росії у війні проти України. Його війська набувають військового досвіду на сучасних театрах військових дій.

Кім дедалі більше розриває зв'язки з Південною Кореєю, відмовляючись від ідеї мирного возз'єднання. Минулого року Північна Корея зруйнувала частини своєї власної інфраструктури, яка колись використовувалася для з'єднання півночі та півдня півострова, що підкреслює поглиблення розколу.

Допомога Москви КНДР

Москва допомагає Пхеньяну обходити санкції ООН і постачає йому військову техніку. У спільній доповіді 11 країн, включно зі США і Японією, згадуються "передові системи радіоелектронної боротьби, включно з обладнанням для глушіння, що використовує російські вантажні літаки".

Візит Шойгу став його другою поїздкою до Північної Кореї менш ніж за три місяці після березневого візиту

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