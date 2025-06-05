ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ким Чен Ын пообещал Шойгу "безоговорочную поддержку" в войне против Украины

КНДР , Четверг 05 июня 2025 08:24
UA EN RU
Ким Чен Ын пообещал Шойгу "безоговорочную поддержку" в войне против Украины Фото: Ким Чен Ын и Шойгу (rodong.rep.kp)
Автор: Александр Белоус

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свое обещание безоговорочно поддерживать своего коллегу Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

На встрече с главным помощником Путина по безопасности Сергеем Шойгу в Пхеньяне Ким заявил, что Северная Корея "безоговорочно поддержит" Россию и" ее внешнюю политику по всем важнейшим международным политическим вопросам",

Как отмечет bloomberg, визит Шойгу пришелся на время, когда в Южной Корее принял присягу новый президент Ли Чжэ Мен, либерал из Демократической партии, после месяцев политической нестабильности. Ли, который агитировал за возобновление диалога с Пхеньяном, в своей речи пообещал" как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове", чтобы снизить геополитический риск.

Остается неясным, ответит ли Ким на инициативу Ли. Северокорейский диктатор все больше сближается с Москвой, отправляя войска для оказания помощи России в войне против Украины. Его войска приобретают военный опыт на современных театрах военных действий.

Ким все больше разрывает связи с Южной Кореей, отказываясь от идеи мирного воссоединения. В прошлом году Северная Корея разрушила части своей собственной инфраструктуры, которая когда-то использовалась для соединения севера и юга полуострова, что подчеркивает углубляющийся раскол.

Помощь Москвы КНДР

Москва помогает Пхеньяну обходить санкции ООН и поставляет ему военную технику. В совместном докладе 11 стран, включая США и Японию, упоминаются "передовые системы радиоэлектронной борьбы, включая оборудование для глушения, использующее российские грузовые самолеты".

Визит Шойгу стал его второй поездкой в Северную Корею менее чем за три месяца после мартовского визита

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Сергей Шойгу
NEWS
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам