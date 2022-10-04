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Кім Чен Ин підтримав Путіна, визнавши "референдуми" на окупованих територіях України

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Пхеньян, Вівторок 04 жовтня 2022 09:13
Кім Чен Ин підтримав Путіна, визнавши "референдуми" на окупованих територіях України Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Північнокорейський режим схвалив проведення референдумів на окупованих територіях України. КНДР стала першою країною у світі, яка зробила позитивну заяву з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС КНДР.

У Пхеньяні заявили, що голосування нібито пройшло відповідно до Статуту ООН, а "референдуми" відображають волю мешканців окупованих територій.

"Ми виявляємо повагу до волевиявлення жителів Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей, які прагнули до входження до складу Росії, та підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищевказаних регіонів до свого складу", - йдеться у повідомленні МЗС Північної Кореї.

Нагадаємо, Росія заявила, що наприкінці вересня провела "референдуми" на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, після чого офіційно анексувала їх.

За даними опитувань КМІС, понад 90% жителів окупованих територій не хочуть жити у Росії.

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