Кім Чен Ин особисто контролював випробування нових ракет ППО у Північній Кореї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

За даними агентства, у суботу, 23 серпня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням двох нових типів зенітних ракет. Дані випробування також проводились за участі високопоставлених військових посадовців, які оцінювали бойові можливості нових систем ППО.

Нові випробування зенітних ракет мали продемонструвати прагнення КНДР зміцнити оборонні можливості та послати сигнал США і Південній Кореї про готовність захищати свій повітряний простір.

Напруженість зросла на тлі щорічних спільних військових навчань Південної Кореї та США, які наразі тривають. У Північній Кореї заявляють, що ці навчання мають "ворожий характер".

Більше того, Пхеньян звинуватив Сеул у "небезпечній провокації" після інциденту на кордоні 19 серпня, коли південнокорейські солдати зробили попереджувальні постріли у напрямку північнокорейських військових.

Водночас Північна Корея ігнорує пропозиції нового президента Південної Кореї І Лже Мёна щодо покращення міжкорейських відносин. Замість цього режим КНДР підтвердив намір розширювати свій ядерний арсенал і заявив, що Сеул не відіграє жодної ролі у регіональній дипломатії.