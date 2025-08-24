Кім Чен Ин особисто контролював випробування нових ракет ППО у Північній Кореї
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто проконтролював випробування нових зенітних ракет ППО, спрямованих на посилення військових можливостей країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне північнокорейське інформаційне агентство KCNA.
За даними агентства, у суботу, 23 серпня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуванням двох нових типів зенітних ракет. Дані випробування також проводились за участі високопоставлених військових посадовців, які оцінювали бойові можливості нових систем ППО.
Нові випробування зенітних ракет мали продемонструвати прагнення КНДР зміцнити оборонні можливості та послати сигнал США і Південній Кореї про готовність захищати свій повітряний простір.
Напруженість зросла на тлі щорічних спільних військових навчань Південної Кореї та США, які наразі тривають. У Північній Кореї заявляють, що ці навчання мають "ворожий характер".
Більше того, Пхеньян звинуватив Сеул у "небезпечній провокації" після інциденту на кордоні 19 серпня, коли південнокорейські солдати зробили попереджувальні постріли у напрямку північнокорейських військових.
Водночас Північна Корея ігнорує пропозиції нового президента Південної Кореї І Лже Мёна щодо покращення міжкорейських відносин. Замість цього режим КНДР підтвердив намір розширювати свій ядерний арсенал і заявив, що Сеул не відіграє жодної ролі у регіональній дипломатії.
Що відомо про конфлікт між країнами
Конфлікт між Південною Кореєю та Північною Кореєю триває з середини XX століття та має коріння в подіях після Другої світової війни.
У 1945 році Корею, що перебувала під японською окупацією, розділили вздовж 38-ї паралелі: на півночі утворився комуністичний режим під контролем СРСР, а на півдні - проамериканський уряд.
Різні форми правління зрештою призвели до Корейської війни 1950-1953 років, яка закінчилася перемир’ям, але не мирним договором. Відтоді країни офіційно перебувають у стані війни.
Хоча періодично відбувалися спроби налагодити діалог, суттєвого зближення так і не сталося. Найбільшими перепонами залишаються ядерна програма КНДР, спільні військові навчання Південної Кореї та США, а також глибокі ідеологічні протиріччя.
У червні 2024 року КНДР відправила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї.
А у квітні 2025 року північнокорейські військові порушили кордон Південної Кореї, і тоді було відкрито попереджувальний вогонь.