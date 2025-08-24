Ким Чен Ын лично контролировал испытания новых ракет ПВО в Северной Корее

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное северокорейское информационное агентство KCNA.

По данным агентства, в субботу, 23 августа, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием двух новых типов зенитных ракет. Данные испытания также проводились при участии высокопоставленных военных чиновников, которые оценивали боевые возможности новых систем ПВО.

Новые испытания зенитных ракет должны были продемонстрировать стремление КНДР укрепить оборонительные возможности и послать сигнал США и Южной Корее о готовности защищать свое воздушное пространство.

Напряженность возросла на фоне ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США, которые сейчас продолжаются. В Северной Корее заявляют, что эти учения имеют "враждебный характер".

Более того, Пхеньян обвинил Сеул в "опасной провокации" после инцидента на границе 19 августа, когда южнокорейские солдаты сделали предупредительные выстрелы в направлении северокорейских военных.

В то же время Северная Корея игнорирует предложения нового президента Южной Кореи И Лже Мёна по улучшению межкорейских отношений. Вместо этого режим КНДР подтвердил намерение расширять свой ядерный арсенал и заявил, что Сеул не играет никакой роли в региональной дипломатии.