Ким Чен Ын лично контролировал испытания новых ракет ПВО в Северной Корее

Северная Корея, Воскресенье 24 августа 2025 07:30
Ким Чен Ын лично контролировал испытания новых ракет ПВО в Северной Корее Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания новых зенитных ракет ПВО, направленных на усиление военных возможностей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное северокорейское информационное агентство KCNA.

По данным агентства, в субботу, 23 августа, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием двух новых типов зенитных ракет. Данные испытания также проводились при участии высокопоставленных военных чиновников, которые оценивали боевые возможности новых систем ПВО.

Новые испытания зенитных ракет должны были продемонстрировать стремление КНДР укрепить оборонительные возможности и послать сигнал США и Южной Корее о готовности защищать свое воздушное пространство.

Напряженность возросла на фоне ежегодных совместных военных учений Южной Кореи и США, которые сейчас продолжаются. В Северной Корее заявляют, что эти учения имеют "враждебный характер".

Более того, Пхеньян обвинил Сеул в "опасной провокации" после инцидента на границе 19 августа, когда южнокорейские солдаты сделали предупредительные выстрелы в направлении северокорейских военных.

В то же время Северная Корея игнорирует предложения нового президента Южной Кореи И Лже Мёна по улучшению межкорейских отношений. Вместо этого режим КНДР подтвердил намерение расширять свой ядерный арсенал и заявил, что Сеул не играет никакой роли в региональной дипломатии.

Что известно о конфликте между странами

Конфликт между Южной Кореей и Северной Кореей длится с середины XX века и имеет корни в событиях после Второй мировой войны.

В 1945 году Корею, находившуюся под японской оккупацией, разделили вдоль 38-й параллели: на севере образовался коммунистический режим под контролем СССР, а на юге - проамериканское правительство.

Различные формы правления в конце концов привели к Корейской войне 1950-1953 годов, которая закончилась перемирием, но не мирным договором. С тех пор страны официально находятся в состоянии войны.

Хотя периодически происходили попытки наладить диалог, существенного сближения так и не произошло. Наибольшими преградами остаются ядерная программа КНДР, совместные военные учения Южной Кореи и США, а также глубокие идеологические противоречия.

В июне 2024 года КНДР отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею.

А в апреле 2025 года северокорейские военные нарушили границу Южной Кореи, и тогда был открыт предупредительный огонь.

ПВО Ким Чен Ын Северная Корея
