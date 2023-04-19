Кім Чен Ин наказав відправити в космос перший військовий супутник-шпигун

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Кім віддав це розпорядження під час відвідування Агентства та перевірки стану готовності космічного апарату до запуску.

Також північнокорейський диктатор назвав запланований запуск та отримання розвідувальних даних супутника національним пріоритетом, оскільки, на його думку, ситуація з безпекою навколо КНДР різко погіршується через зміцнення альянсу між Південною Кореєю та Сполученими Штатами.

Раніше у Пхеньяні заявляли про плани запустити військовий супутник-шпигун у космос до кінця квітня. На сьогодні попередня дата запуску північнокорейського супутника тримається в секреті.