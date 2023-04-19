UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім Чен Ин наказав відправити в космос перший військовий супутник-шпигун

Фото: КНДР запустить у космос перший військовий супутник-шпигун (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Керівник КНДР Кім Чен Ин наказав Агентству космічного розвитку підготувати запуск у космос першого військового розвідувального супутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Кім віддав це розпорядження під час відвідування Агентства та перевірки стану готовності космічного апарату до запуску.

Також північнокорейський диктатор назвав запланований запуск та отримання розвідувальних даних супутника національним пріоритетом, оскільки, на його думку, ситуація з безпекою навколо КНДР різко погіршується через зміцнення альянсу між Південною Кореєю та Сполученими Штатами.

Раніше у Пхеньяні заявляли про плани запустити військовий супутник-шпигун у космос до кінця квітня. На сьогодні попередня дата запуску північнокорейського супутника тримається в секреті.

Раніше ми писали, що прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь північнокорейським катером, що перетнув морський кордон країни.

Також у КНДР заявили, що під час останніх випробувань тестували нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРЮжная КореяСеверная Корея