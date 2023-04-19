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Кім Чен Ин наказав відправити в космос перший військовий супутник-шпигун

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Середа 19 квітня 2023 07:23
Кім Чен Ин наказав відправити в космос перший військовий супутник-шпигун Фото: КНДР запустить у космос перший військовий супутник-шпигун (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Керівник КНДР Кім Чен Ин наказав Агентству космічного розвитку підготувати запуск у космос першого військового розвідувального супутника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Кім віддав це розпорядження під час відвідування Агентства та перевірки стану готовності космічного апарату до запуску.

Також північнокорейський диктатор назвав запланований запуск та отримання розвідувальних даних супутника національним пріоритетом, оскільки, на його думку, ситуація з безпекою навколо КНДР різко погіршується через зміцнення альянсу між Південною Кореєю та Сполученими Штатами.

Раніше у Пхеньяні заявляли про плани запустити військовий супутник-шпигун у космос до кінця квітня. На сьогодні попередня дата запуску північнокорейського супутника тримається в секреті.

Раніше ми писали, що прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь північнокорейським катером, що перетнув морський кордон країни.

Також у КНДР заявили, що під час останніх випробувань тестували нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.

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