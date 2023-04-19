Ким Чен Ын приказал отправить в космос первый военный спутник-шпион

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Ким отдал это распоряжение во время посещения Агентства и проверки состояния готовности космического аппарата к запуску.

Также северокорейский диктатор назвал запланированный запуск и получение разведывательных данных спутника национальным приоритетом, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью вокруг КНДР резко ухудшается вследствие укрепления альянса между Южной Кореей и Соединенными Штатами.

Ранее в Пхеньяне заявляли о планах запустить военный спутник-шпион в космос до конца апреля. На сегодняшний день предварительная дата запуска северокорейского спутника держится в секрете.