Ким Чен Ын приказал отправить в космос первый военный спутник-шпион
Руководитель КНДР Ким Чен Ын приказал Агентству космического развития подготовить запуск в космос первого военного разведывательного спутника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Ким отдал это распоряжение во время посещения Агентства и проверки состояния готовности космического аппарата к запуску.
Также северокорейский диктатор назвал запланированный запуск и получение разведывательных данных спутника национальным приоритетом, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью вокруг КНДР резко ухудшается вследствие укрепления альянса между Южной Кореей и Соединенными Штатами.
Ранее в Пхеньяне заявляли о планах запустить военный спутник-шпион в космос до конца апреля. На сегодняшний день предварительная дата запуска северокорейского спутника держится в секрете.
Ранее мы писали, что пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь по северокорейскому катеру, пересекшему морскую границу страны.
Также в КНДР заявили, что в ходе последних испытаний тестировали новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
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