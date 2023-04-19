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Ким Чен Ын приказал отправить в космос первый военный спутник-шпион

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Среда 19 апреля 2023 07:23
Ким Чен Ын приказал отправить в космос первый военный спутник-шпион Фото: КНДР запустит в космос первый военный спутник-шпион (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Руководитель КНДР Ким Чен Ын приказал Агентству космического развития подготовить запуск в космос первого военного разведывательного спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ким отдал это распоряжение во время посещения Агентства и проверки состояния готовности космического аппарата к запуску.

Также северокорейский диктатор назвал запланированный запуск и получение разведывательных данных спутника национальным приоритетом, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью вокруг КНДР резко ухудшается вследствие укрепления альянса между Южной Кореей и Соединенными Штатами.

Ранее в Пхеньяне заявляли о планах запустить военный спутник-шпион в космос до конца апреля. На сегодняшний день предварительная дата запуска северокорейского спутника держится в секрете.

Ранее мы писали, что пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь по северокорейскому катеру, пересекшему морскую границу страны.

Также в КНДР заявили, что в ходе последних испытаний тестировали новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.

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