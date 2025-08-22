Кім Чен Ин нагородив північнокорейців, які воювали проти України, - ЗМІ

Глава КНДР Кім Чен Ин провів церемонію нагородження північнокорейських солдатів, які воювали на боці РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Бойові дії зарубіжних оперативних сил... без жалю довели міць героїчної (північнокорейської - ред.) армії, а "звільнення (Курської області - ред.)" довело "бойовий дух героїв", - цитує Кім Чен Ина держагентство KCNA.
Крім того, глава Північної Кореї поклав квіти до меморіальної стіни солдатам, загиблим за кордоном. Також відбувся концерт для військових, які повернулися з РФ, і був банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.
Раніше в четвер Кім Чен Ин зустрівся з офіцерами закордонного армійського підрозділу і "віддав данину пам'яті" північнокорейським солдатам, які воювали на боці РФ проти України і загинули в цій війні.
Нагадаємо, днями Reuters писало, що Пхеньян може відправити додаткові війська в Росію, і це вже може статися в серпні 2025 року.
В обмін, за посилення армії РФ, КНДР отримує від Москви технології для запуску супутників і наведення ракет.