Кім Чен Ин нагородив північнокорейців, які воювали проти України, - ЗМІ

Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава КНДР Кім Чен Ин провів церемонію нагородження північнокорейських солдатів, які воювали на боці РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Бойові дії зарубіжних оперативних сил... без жалю довели міць героїчної (північнокорейської - ред.) армії, а "звільнення (Курської області - ред.)" довело "бойовий дух героїв", - цитує Кім Чен Ина держагентство KCNA.

Крім того, глава Північної Кореї поклав квіти до меморіальної стіни солдатам, загиблим за кордоном. Також відбувся концерт для військових, які повернулися з РФ, і був банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Раніше в четвер Кім Чен Ин зустрівся з офіцерами закордонного армійського підрозділу і "віддав данину пам'яті" північнокорейським солдатам, які воювали на боці РФ проти України і загинули в цій війні.

КНДР знову допомагатиме РФ

Нагадаємо, днями Reuters писало, що Пхеньян може відправити додаткові війська в Росію, і це вже може статися в серпні 2025 року.

В обмін, за посилення армії РФ, КНДР отримує від Москви технології для запуску супутників і наведення ракет.

