Ким Чен Ын наградил северокорейцев, воевавших против Украины, - СМИ

"Боевые действия зарубежных оперативных сил... без сожаления доказали мощь героической (северокорейской - ред.) армии, а "освобождение (Курской области - ред.)" доказало "боевой дух героев", - цитирует Ким Чен Ына госагентство KCNA.

Кроме того, глава Северной Кореи возложил цветы к мемориальной стене солдатам, погибшим за рубежом. Также состоялся концерт для военных, которые вернулись из РФ, и был банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.

Ранее в четверг Ким Чен Ын встретился с офицерами зарубежного армейского подразделения и "отдал дань памяти северокорейским солдатам, которые воевали на стороне РФ против Украины и погибли в этой войне.