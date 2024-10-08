Кім Чен Ин анонсував прискорення трансформації КНДР на ядерну наддержаву

Ядерні погрози Північної Кореї

Пхеньян десятиліттями займається програмою зі створення ядерної зброї. Нещодавно в КНДР провели щонайменше 6 підземних випробувань цієї зброї.

Днями Кім Чен Ин також заявив, що Пхеньян застосує всю зброю, включно з ядерним, у разі загрози суверенітету КНДР.

У вересні північнокорейський лідер заявив про готовність нарощувати ядерні бомби "в геометричній прогресії".

У Південній Кореї не виключають, що КНДР готує ядерні випробування напередодні президентських виборів у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.