Кім Чен Ин анонсував прискорення трансформації КНДР на ядерну наддержаву

Північна Корея прискорить кроки до того, щоб стати військовою наддержавою з ядерною зброєю, не виключено її застосування в разі нападу ворогів.
Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава держави зробив таку заяву в понеділок у своїй промові в університеті, її текст повністю надрукувало державне телеграфне агентство KCNA.
Він заявив, що не має наміру нападати на Південну Корею, але "якщо ворог спробує застосувати силу проти нашої країни", північнокорейські військові без вагань застосують усі засоби агресії, що "не виключає використання ядерної зброї".
Кім також закликав до суттєвого посилення оборони КНДР.
Пхеньян десятиліттями займається програмою зі створення ядерної зброї. Нещодавно в КНДР провели щонайменше 6 підземних випробувань цієї зброї.
Днями Кім Чен Ин також заявив, що Пхеньян застосує всю зброю, включно з ядерним, у разі загрози суверенітету КНДР.
У вересні північнокорейський лідер заявив про готовність нарощувати ядерні бомби "в геометричній прогресії".
У Південній Кореї не виключають, що КНДР готує ядерні випробування напередодні президентських виборів у США.
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