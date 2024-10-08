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Ким Чен Ын анонсировал ускорение трансформации КНДР в ядерную сверхдержаву

Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Северная Корея ускорит шаги к тому, чтобы стать военной сверхдержавой с ядерным оружием, не исключено его применение в случае нападения врагов.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава государства сделал такое заявление в понедельник в своей речи в университете, ее текст полностью напечатало государственное телеграфное агентство KCNA.

Он заявил, что не намерен нападать на Южную Корею, но "если враг попытается применить силу против нашей страны", северокорейские военные без колебаний применят все средства агрессии, что "не исключает использования ядерного оружия".

Ким также призвал к существенному усилению обороны КНДР.

Ядерные угрозы Северной Кореи

Пхеньян десятилетиями занимается программой по созданию ядерного оружия. Недавно в КНДР провели по меньшей мере 6 подземных испытаний этого оружия.

На днях Ким Чен Ын также заявил, что Пхеньян применит все оружие, включая ядерное, в случае угрозы суверенитету КНДР.

В сентябре северокорейский лидер заявил о готовности наращивать ядерные бомбы "в геометрической прогрессии".

В Южной Корее не исключают, что КНДР готовит ядерные испытания накануне президентских выборов в США.

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КНДРКим Чен Ын