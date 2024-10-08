Ким Чен Ын анонсировал ускорение трансформации КНДР в ядерную сверхдержаву

Глава государства сделал такое заявление в понедельник в своей речи в университете, ее текст полностью напечатало государственное телеграфное агентство KCNA.

Он заявил, что не намерен нападать на Южную Корею, но "если враг попытается применить силу против нашей страны", северокорейские военные без колебаний применят все средства агрессии, что "не исключает использования ядерного оружия".

Ким также призвал к существенному усилению обороны КНДР.