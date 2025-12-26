Кім Чен Ин анонсував модернізацію оборонного сектора, - Reuters

КНДР має намір продовжити розвиток ракетного потенціалу протягом наступних п'яти років, що відображає стратегію зміцнення військового стримування і модернізації оборонної промисловості країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Під час візиту на найбільші підприємства оборонного сектору в останньому кварталі 2025 року диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на першорядному значенні ракетного та артилерійського виробництва для національної безпеки.
За даними Центрального агентства Північної Кореї (CTA), Кім Чен Ин заявив: "сектор виробництва ракет і снарядів країни має першорядне значення для зміцнення військового стримування".
Північнокорейський диктатор підтвердив стратегічний напрям на посилення військового потенціалу та продовження програм розробки ракетної зброї.
Кім затвердив проєкти документів щодо модернізації ключових підприємств оборонної промисловості, які будуть представлені на партійному з'їзді, наміченому на початок 2026 року.
Згідно з Центральним агентством, на з'їзді буде обговорено п'ятирічний план розвитку Північної Кореї, що охоплює подальше зміцнення військового потенціалу і технологічне оновлення озброєнь.
Нагадуємо, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин особисто керував випробувальним пуском зенітної ракети великої дальності, який відбувся 24 грудня на пусковому майданчику біля східного узбережжя країни. За інформацією KCNA, мета випробувань - оцінка стратегічних технологій розробки нового типу висотних ракет, які успішно вразили повітряні цілі на відстані 200 км.
Крім іншого, Північна Корея розпочала будівництво першого атомного підводного човна, оснащеного стратегічними керованими ракетами. Повідомляється, що субмарина водотоннажністю 8,7 тисячі тонн буде обладнана новими "секретними підводними озброєннями", що значно розширює можливості Пхеньяну в галузі морського стратегічного стримування.
Зазначимо, що Росія надала Північній Кореї допомогу у створенні першого атомного підводного човна, надавши технології та підтримку в обмін на військову допомогу та озброєння для війни в Україні. Хон Мін, експерт з армії КНДР з Корейського інституту національного об'єднання, зазначив, що Пхеньян міг отримати від Москви критично важливі технологічні ресурси для прискорення розвитку підводного флоту.