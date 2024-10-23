Яким був останній мотоцикл КМЗ "Дніпро": подробиці

Піввікова історія київських опозитних мотоциклів мала яскравий фінал – на завершення свого шляху завод КМЗ випустив цілу гаму цікавих моделей. Деякі з них сьогодні забуті, але ми спробуємо пригадати, який "Дніпро" був останнім на конвеєрі заводу.

Якщо говорити про великосерійне виробництво, то останньою моделлю Київського мотозаводу був важкий мотоцикл МТ-11. Це був класичний байк з боковим причепом і з 0,65-літровим опозитним мотором потужністю 32 к.с., 4-ступінчастою МКП та боковим причепом. Одночасно на його базі серійно випускався МТ-16 з ведучим колесом коляски. Ці машини складали аж до самого кінця заводу на початку 2000-х, але на їх фоні було створено і дрібними серіями випущено кілька особливих моделей.

"Дніпро Соло" КМЗ 8.157, 1991 р.

Перший київський опозитник, який офіційно мав право експлуатуватись без бокового причепа. Крім паперового статусу, він отримав реальні атрибути перемін: 18-дюймові колеса (замість 19-дюймових), суцільне сидіння з бардачком, низько посаджене переднє крило, бокові кришки-накладки та пара красивих глушників. У технічному плані зміни несуттєві: "швидкісна" пара головної передачі, заблоковане увімкнення заднього ходу, м'якші пружини та інший шарнір задньої підвіски. Сьогодні цей "одинак" близький до статусу культового, навіть підтоптані "Соло" коштують чималих грошей (йдеться про заводські екземпляри, бо часом трапляються і підробки).

"Дніпро Чоппер" КМЗ-8.157-022, 1992 р.

Власне, це особлива версія "Соло" з високим чопперівським кермом. Проте, його 0,650-літровий двигун був потужнішим за базовий, бо мав підвищений ступінь стиснення і споживав високооктановий АІ-93. У базовій комплектації був електричний стартер, і частина серії комплектувалася 5-ступінчастою МКП. На жаль, модель не отримала великого поширення, бо у дев'яності роки населенню було не до розваг.

"Дніпро Патруль" КМЗ 8.955, 1999 р.

Двоколісний байк призначалася для ДАІ. Маючи багаторічний досвід конструювання ескортних мотоциклів для урядових кортежів, київський мотозавод легко підготував схожу модель для міліцейських патрулів. То була самостійна модель, відмінна від базового МТ-11 – з власною рамою, дисковим гальмом переднього колеса, форсованим двигуном, 18-дюймовими колесами від "Соло" та пластиковим обтічником. При тому сидіння, дуги та кермо запозичили у ескортної моделі 14.9. Держава не зробила великого замовлення, надавши перевагу імпортним аналогам, і серія "Патруля" вийшла обмеженою – лише 33 одиниці у двох підверсіях.

"Дніпро-300" КМЗ-300, 1994 р.

Класичний трицикл КМЗ-300 проектувався як багатофункціональна платформа. Він був і трайком для байкерів, і пожежним мотоциклом з помпою, і вантажівкою для садово-паркових господарств. Індекс 300 у назві означає його вантажопідйомність, машина мала оригінальну раму з незалежною пружинною підвіскою автомобільних коліс, передню вилку з важільною підвіскою, більш доречну тут з міркувань міцності. Гальма на задній осі були гідравлічними. Особливого поширення "Дніпро-300" не отримав, частково через брак реклами, проте потроху випускався як мінімум до 2002 року.

Коротко

Звісно, за сьогоднішніми мірками останні моделі КМЗ можуть здаватись примітивними, але на той час таке розширення модельної гами було цілком обґрунтованим. Інша справа, що нові розробки не були підтримані відповідними інвестиціями – без яких всі зусилля конструкторів і технологів, як відомо, залишаються марними.