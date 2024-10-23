Каким был последний мотоцикл КМЗ "Днепр": подробности

Полувековая история киевских оппозитных мотоциклов имела яркий финал – в завершение своего пути завод КМЗ выпустил целую гамму интересных моделей. Некоторые из них сегодня забыты, но мы попытаемся вспомнить, какой Днепр был последним на конвейере завода.

Если говорить о крупносерийном производстве, то последней моделью Киевского мотозавода был тяжелый мотоцикл МТ-11. Это был классический байк с боковым прицепом и с 0,65-литровым оппозитным мотором мощностью 32 л.с., 4-ступенчатой МКП и боковым прицепом. Одновременно на его базе серийно выпускалось МТ-16 с ведущим колесом коляски. Эти машины составляли до самого конца завода в начале 2000-х, но на их фоне было создано и мелкими сериями выпущено несколько особых моделей.

"Днепр Соло" КМЗ 8.157, 1991 г.

Первый киевский оппозитник, официально имевший право эксплуатироваться без бокового прицепа. Помимо бумажного статуса он получил реальные атрибуты перемен: 18-дюймовые колеса (вместо 19-дюймовых), сплошное сиденье с бардачком, низко посаженное переднее крыло, боковые крышки-накладки и пара красивых глушителей. В техническом плане изменения несущественны: скоростная пара главной передачи, заблокированное включение заднего хода, более мягкие пружины и другой шарнир задней подвески. Сегодня этот "одиночка" близок к статусу культовому, даже подтоптанные "Соло" стоят немалых денег (речь идет о заводских экземплярах, потому что иногда случаются и подделки).

"Днепр Чоппер" КМЗ-8.157-022, 1992 г.

Собственно, это особая версия "Соло" с высоким чопперовским рулем. Однако его 0,650-литровый двигатель был мощнее базового, так как имел повышенную степень сжатия и потреблял высокооктановый АИ-93. В базовой комплектации находился электрический стартер, и часть серии комплектовалась 5-ступенчатой МКП. К сожалению, модель не получила широкого распространения, потому что в девяностые годы населению было не до развлечений.

"Днепр Патруль" КМЗ 8.955, 1999 г.

Двухколесный байк предназначался для ГАИ. Имея многолетний опыт конструирования эскортных мотоциклов для кортежей правительства, киевский мотозавод легко подготовил похожую модель для милицейских патрулей. Это была самостоятельная модель, отличная от базового МТ-11 – с собственной рамой, дисковым тормозом переднего колеса, форсированным двигателем, 18-дюймовыми колесами от "Соло" и пластиковым обтекателем. При этом сидения, дуги и руль позаимствовали у эскортной модели 14.9. Государство не сделало большой заказ, предпочтя импортные аналоги, и серия "Патруля" получилась ограниченной - лишь 33 единицы в двух подверсиях.

"Днепр-300" КМЗ-300, 1994 г.

Классический трицикл КМЗ-300 проектировался как функциональная платформа. Он был и трайком для байкеров, и пожарным мотоциклом с помпой, и грузовиком для садово-парковых хозяйств. Индекс 300 в названии означает его грузоподъемность, машина имела оригинальную раму с независимой пружинной подвеской автомобильных колес, переднюю вилку с рычажной подвеской, более уместную здесь по прочностным соображениям. Тормоза на задней оси были гидравлическими. Особого распространения "Днепр-300" не получил, частично из-за нехватки рекламы, однако постепенно выпускался как минимум до 2002 года.

Кратко

Конечно, по сегодняшним меркам, последние модели КМЗ могут казаться примитивными, но в то время такое расширение модельной гаммы было вполне обоснованным. Другое дело, что новые разработки не были поддержаны соответствующими инвестициями – без которых все усилия конструкторов и технологов, как известно, остаются безуспешными.