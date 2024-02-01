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Яким будуть ціни на газ для населення: постачальники оприлюднили пропозиції на лютий

Україна, Четвер 01 лютого 2024 13:37
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Яким будуть ціни на газ для населення: постачальники оприлюднили пропозиції на лютий Фото: Ціни на газ в Україні в лютому будуть коливатися 7,70 до 10 гривень за кубометр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2024 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Пропозиції постачальників:

  • "Еру Людям" - 7,70 гривень
  • "Енерджі трейд груп" - 7,799
  • "Нафтогаз України" - 7,96
  • "Тернопільгаз збут" - 7,96
  • "Прикарпат енерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз збут" - 7,99
  • "Галнафтогаз" - 7,99
  • "Львівенергозбут" - 8,20
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Асканія Енерджі" - 9,95
  • "СвітлоГаз" - 9,99.

Водночас після того, як у травні 2022 року "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія замає понад 98% ринку постачання газу для населення та продає газ для 12,4 млн домогосподарств.

Крім того, "Нафтогаз" продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривень за кубометр для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.

Ціни на газ

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на НАК "Нафтогаз України".

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов вважає, що скасовування ПСО має початися вже з 2024 року. За його словами, зараз механізмом ПСО держава підтримує не тільки вразливих споживачів, а і тих, хто має змогу платити за ринковими цінам.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.

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Ціна на газ Газ
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