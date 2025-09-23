Яким буде військове меморіальне кладовище під Києвом: деталі від архітектора

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) під Києвом - перший в Україні державний і водночас повністю військовий цвинтар. Його створюють з урахуванням суворих принципів військової дисципліни та меморіальної архітектури.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів головний архітектор проекту Сергій Дербін.
Офіційно НВМК запрацював 19 травня, коли Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат введення об’єкта в експлуатацію.
Перші поховання - тимчасових невідомих Захисників України - відбулися 29 серпня, у День Героїв, за участю президента та керівництва Міноборони. 10 вересня поховали першого Захисника із відомим ім’ям - головного сержанта Віктора Климчука з позивним "Горець".
Перший пусковий комплекс НВМК включає 16 полей почесних поховань, колумбарій, дорожню розв’язку та під’їзну дорогу. Загалом перша черга покриває 22 гектари і розрахована на 5600 поховань. Колумбарна стіна вміщує 180 урн. Паралельно продовжується робота над озелененням, газонами та освітленням.
За словами Дербіна, НВМК стане не лише місцем поховань, а й довготривалим символом пам’яті та військової ідентичності для майбутніх поколінь українців. Меморіал об’єднує історію, архітектуру та повагу до Захисників України, надаючи їм гідне місце спочину.
РБК-Україна раніше писало, що за словами головного архітектора, НВМК створено як військовий об’єкт від самого початку, а не шляхом переробки цивільного кладовища. Центральні алеї, симетричність і строгі лінії генерального плану відображають дисципліну та організованість.
Намогильні споруди уніфіковані та виконані у формі козацьких хрестів - символу військової слави України. Така уніфікація і архітектурна мова роблять меморіал однозначно впізнаваним як військовий некрополь без потреби додаткових декоративних символів.
Також ми писали про можливість створення регіональних "філій" Національного військового меморіального кладовища, проте для цього спершу має запрацювати основний проект і виділятися відповідний бюджет. Архітектор Сергій Дербін зазначає, що ідея правильна, а суспільний запит на меморіали слід враховувати вже зараз.