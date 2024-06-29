Яким буде покарання, якщо зірвати квіти з клуби чи пошкодити газон: суми штрафів

Скільки доведеться заплати за знищення зелених насаджень

Стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання за знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду.

Зокрема, за знищення або пошкодження зелених насаджень, дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 до 510 грн) і на посадових осіб або фізичних осіб - підприємців - від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 до 850 грн).

Яке покарання за спричинення пожежі у лісі чи підпал трави

Також українців можуть покарати за самовільне спалювання рослинності або її залишків. За це порушення стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 3 060 до 12 240 гривень. Якщо це посадовець, то сума може сягати 15 300 до 30 600.

Якщо ж громадянин призвів до пожежі у лісі чи на полі, то за статтею 245 Кримінального кодексу йому призначать штраф від 91 800 тисяч до 153 тисяч гривень і обмеження та позбавлення волі від двох до п'яти років.

У випадку, якщо дії порушника призвели до загибелі людей, масової загибелі тварин або мають інші тяжкі наслідки - то зловмиснику загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Підпали під час воєнного стану за статтею 113 Кримінального кодексу України можуть прирівняти до диверсії. За це порушника можуть позбавити волі на 15 років або ув'язнити довічно з конфіскацією майна.