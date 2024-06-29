Каким будет наказание, если сорвать цветы с клубы или повредить газон: суммы штрафов

Сколько придется заплатить за уничтожение зеленых насаждений

Статья 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание за уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в пределах населенных пунктов и за их пределами, не отнесенными к лесному фонду.

В частности, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения в пределах населенных пунктов, непринятие мер по их охране, а также самовольный перенос в другие места при застройке отдельных участков, занятых объектами озеленение повреждения деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов, не отнесенных к лесному фонду, или их незаконная порубка - влекут наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 до 510 грн) и на должностных лиц или физических лиц - предпринимателей - от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 до 850 грн).

Какое наказание за пожар в лесу или поджог травы

Также украинцев могут наказать за самопроизвольное сжигание растительности или ее остатков. За это нарушение статья 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 3 060 до 12 240 гривен. Если это должностное лицо, то сумма может достигать 15 300 до 30 600.

Если же гражданин привел к пожару в лесу или на поле, то по статье 245 Уголовного кодекса ему назначат штраф от 91 800 тысяч до 153 тысяч гривен и ограничение и лишение свободы от двух до пяти лет.

В случае, если действия нарушителя привели к гибели людей, массовой гибели животных или иным тяжким последствиям - то злоумышленнику грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

Поджоги во время военного положения по статье 113 Уголовного кодекса Украины могут приравнять к диверсии. За это нарушителя могут лишить свободы на 15 лет или заключить в тюрьму пожизненно с конфискацией имущества.