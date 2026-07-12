Яким буде новий Кабмін Корецького: джерела РБК-Україна розкрили можливі призначення

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Ймовірний прем'єр: Сергій Корецький ("Нафтогаз") є фактично безальтернативним кандидатом на посаду голови уряду. Його призначення планується на середу.

Сергій Корецький ("Нафтогаз") є фактично безальтернативним кандидатом на посаду голови уряду. Його призначення планується на середу. Графік змін: У вівторок очікується відставка Юлії Свириденко, а до вечора четверга - затвердження повного складу нового Кабміну.

У вівторок очікується відставка Юлії Свириденко, а до вечора четверга - затвердження повного складу нового Кабміну. Розділення міністерств: Посаду міністра розвитку громад і територій планують знову розділити на Мінрегіон (кандидат - Віталій Безгін) та Мінінфраструктури. Також очікується роз’єднання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Посаду міністра розвитку громад і територій планують знову розділити на Мінрегіон (кандидат - Віталій Безгін) та Мінінфраструктури. Також очікується роз’єднання Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Кадрові ротації: Свій пост може залишити Олексій Кулеба, посаду міністра освіти й науки замість Оксена Лісового може обійняти Микола Трофименко. Також не виключається заміна міністра оборони Михайла Федорова та віце-прем'єра Тараса Качки.

Свій пост може залишити Олексій Кулеба, посаду міністра освіти й науки замість Оксена Лісового може обійняти Микола Трофименко. Також не виключається заміна міністра оборони Михайла Федорова та віце-прем'єра Тараса Качки. Статус інших посадовців: Мер Харкова Ігор Терехов залишиться на своїй посаді.

Мер Харкова Ігор Терехов залишиться на своїй посаді. Пріоритети: На цьому тижні Верховна Рада зосередиться виключно на ротаціях в уряді, призначення голови СБУ наразі не планується.

Програма-максимум щодо кадрових перестановок на наступний тиждень - до вечора четверга затвердити повний склад нового уряду. Програма-мінімум - затвердити до цього часу нового прем'єр-міністра.

За словами співрозмовника, Сергій Корецький станом на зараз є фактично безальтернативним кандидатом на пост нового голови уряду.

Згідно з планом, у вівторок планується проголосувати за відставку чинного прем'єра Юлії Свириденко. Далі "Слуга народу" ввечері вівторка збереться на засідання, куди прийде Корецький в якості кандидата в прем'єри. За сприятливого ходу подій вже в середу парламент має підтримати його призначення, розповів співрозмовник. За його словами, голоси під це в сесійній залі мають знайтися.

Складніше буде з формуванням нового персонального складу уряду, адже вже зараз деякі нардепи висловлюють свою позицію за чи проти окремих кандидатур.

Мінрегіон

Втім, як запевнило джерело РБК-Україна, майже стовідсотково в наступному Кабміні не буде віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби. А його посаду знову пропонують розділити на дві: Мінрегіон та Мініфраструктури й відновлення.

Головним кандидатом на Мінрегіон джерело РБК-Україна назвало нардепа Віталія Безгіна, з кандидатом на Мінінфраструктури визначеності поки немає, скоріше за все, крісло займе один із діючих керівників ОВА, наприклад, Олег Синегубов (Харківщина), Микола Калашник (Київщина), Іван Федоров (Запоріжжя) тощо – перелік не повний.

Натомість діючий мер Харкова Ігор Терехов залишиться на своїй посаді, попри різноманітні чутки в соціальних мережах.

Мінекономіки

Також буде розділено і Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Його нинішній очільник Олексій Соболєв в новому уряді займатиметься першими двома напрямками, тоді як відновиться окреме міністерство сільського господарства, яке має очолити Тарас Висоцький, розповів співрозмовник РБК-Україна.

МОН

Також очікується, що в новому уряді з'явится новий міністр освіти й науки – замість Оксена Лісового це місце може зайняти його заступник Микола Трофименко, однак цю кандидатуру ще не фіналізовано.

Інші можливі призначення

Співрозмовник РБК-Україна припустив й інші ротації під час зміни уряду, наприклад, віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку потенційно може змінити посол України при ЄС Всеволод Ченцов. Можливою є також заміна голови Міністерства ветеранів – але потенційний кандидат замість Наталії Калмикової поки не відомий.

Також, за словами джерела, повністю не можна виключати й заміни міністра оборони Михайла Федорова – на голову МВС Ігоря Клименка чи іншого кандидата.

Крім того, поки очікується, що на цьому тижні Верховна Рада буде займатись лише ротаціями в уряді - отже, наприклад, внесення на її розгляд кандидатури нового голови СБУ станом на зараз не планується.

Кабмін Свириденко йде у відставку

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про рішення оновити Кабмін. Він вже зустрівся з чинним прем'єром Юлією Свириденко та запропонував їй нову посаду. Про яке саме призначення йдеться наразі точно невідомо, але деякі нардепи повідомляють, що вона може очолити посольство України в США.

Свириденко вже також вийшла із заявою, зазначивши, що готова до нових призначень.

Юлія Свириденко пробула на чолі уряду майже рік (з 17 липня 2025 року). Склад Кабміну Свириденко: