Каким будет курс доллара: украинский бизнес улучшил прогнозы

Девальвационные настроения бизнеса улучшаются второй квартал подряд. Большинство считает, что курс вырастет, но будет ниже 45 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за II квартал 2025 года.

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 43,84 грн/доллар.

При этом в I квартале бизнес ожидал курс 44,23 грн/доллар, IV квартале 2024 года - 44,42 грн/доллар, в III квартале - 43,72 грн/доллар, во II квартале - 41,61 грн/доллар.



Две трети (64,6%) респондентов ожидали обменный курс в пределах 42-45 грн/доллар, 21,6% уверены, что он будет выше.



Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 28 мая 2025 года. В опросе приняли участие 661 предприятие из 21 региона (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.