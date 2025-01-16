Яким буде курс долара: український бізнес погіршив очікування на найближчий рік

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,42 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу знову погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІV квартал 2024 року.

При цьому у III кварталі бізнес очікував на курс 43,72 грн/долар, у II кварталі - 41,61 грн/долар, у I кварталі - 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року - 40,06 грн/долар.

За даними опитування, 68,8% респондентів очікують обмінний курс у межах 42,1-46,0 грн/долар США, 21,9% упевнені, що він буде вищий.

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 29 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Курс долара в бюджеті

Нагадаємо, до бюджету на 2025 рік закладений середній курс на рівні 45 грн/долар.

У червні 2024 року Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара:

у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 на грудень),

у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

Історичний максимум курсу долара становить 42,28 гривень на 13 січня 2025 року.