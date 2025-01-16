Каким будет курс доллара: украинский бизнес ухудшил ожидания на ближайший год

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,42 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2024 года.

При этом в III квартале бизнес ожидал курс 43,72 грн/доллар, во II квартале - 41,61 грн/доллар, в I квартале - 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года - 40,06 грн/доллар.

По данным опроса, 68,8% респондентов ожидают обменный курс в пределах 42,1-46,0 грн/доллар США, 21,9% уверены, что он будет выше.

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 29 ноября 2024 года. В опросе приняли участие 660 предприятий из 21 страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Курс доллара в бюджете

Напомним, в бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар.

В июне 2024 года Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 на декабрь).

Исторический максимум курса доллара составляет 42,28 гривен на 13 января 2025 года.