Яким буде курс долара та зарплати у 2027 році: у бюджет заклали нові цифри

Кабмін вже подав до парламенту проєкт держбюджету на 2027 рік. Документ передбачає, що середні зарплати в країні зростуть до понад 34 тисяч гривень, водночас курс валют поступово змінюватиметься, а економіка продовжить функціонувати в умовах обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті Ради.
Як зазначається у пояснювальній записці до бюджету-2027, у проекті закладений середній курс долара на рівні 47,1 грн, а на кінець року - 48,3 грн.
Цей курс є розрахунковим і ніяким чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.
На 2026 рік в бюджеті був закладений курс на рівні 45,7 грн/дол. Відмітимо, за станом на сьогоднішній день офіційний курс НБУ становить 44,63 гривні за долар.
Економіка у 2027 році залишатиметься в режимі воєнної адаптації. Через руйнування потужностей, логістичні обмеження та дефіцит кадрів частина попиту покриватиметься імпортом.