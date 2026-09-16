Каким будет курс доллара и зарплаты в 2027 году: в бюджет заложили новые цифры

Кабмин уже подал в парламент проект госбюджета на 2027 год. Документ предусматривает, что средние зарплаты в стране вырастут до 34 тысяч гривен, в то же время курс валют будет постепенно меняться, а экономика продолжит функционировать в условиях ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ на сайте Рады.
Как отмечается в пояснительной записке в бюджет-2027, в проекте заложен средний курс доллара на уровне 47,1 грн, а на конец года - 48,3 грн.
Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, устанавливающего курсы по своим принципам.
В 2026 году в бюджете был заложен курс на уровне 45,7 грн/долл. Заметим, по состоянию на сегодняшний день официальный курс НБУ составляет 44,63 гривны за доллар.
Экономика в 2027 году будет оставаться в режиме военной адаптации. Из-за разрушения мощностей, логистических ограничений и дефицита кадров часть спроса будет покрываться импортом.