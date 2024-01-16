Яким буде курс долара протягом року: прогноз бізнесу

При цьому у III кварталі 2023 року бізнес очікував курс 40,00 грн/долар, II кварталі 40,43 грн/долар, I кварталі - 42,18 грн/долар.

Частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 40,00 грн/долар, становила 55,4% (у ІІІ кварталі 2023 року - 56,5%).

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Прогнози курсу

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, на кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.

Як заявив глава НБУ Андрій Пишний ,курс долара до гривні протягом 2024 року коливатиметься відповідно до ринкових умов та сезонності. Водночас НБУ забезпечить курсову стійкість і привабливість гривні.