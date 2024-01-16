Каким будет курс доллара в течение года: прогноз бизнеса

При этом в III квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,00 грн/доллар, II квартале 40,43 грн/доллар, I квартале - 42,18 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 40,00 грн/доллар, составила 55,4% (в ІІІ квартале 2023 года - 56,5%).

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 28 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 659 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Прогнозы курса

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.