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Каким будет курс доллара в течение года: прогноз бизнеса

Фото: Курс доллара в течение года ожидается на уровне 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса незначительно ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІV квартал 2023 года.

При этом в III квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,00 грн/доллар, II квартале 40,43 грн/доллар, I квартале - 42,18 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 40,00 грн/доллар, составила 55,4% (в ІІІ квартале 2023 года - 56,5%).

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 28 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 659 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Прогнозы курса

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.

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