Яким буде курс долара протягом року: прогноз керівників підприємств України

При цьому II кварталі 2023 року бізнес очікував на курс 40,43 грн/долар, I кварталі - 42,18 грн/долар, у IV кварталі 2022 року - 42,59 грн/долар.

Зросла частка респондентів, які очікують, що в наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 40,00 грн/долар, - 56,5% (у ІІ кварталі 2023 року - 44,3%).

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.