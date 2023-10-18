Каким будет курс доллара в течение года: прогноз руководителей предприятий Украины

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,00 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса улучшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за III квартал 2023 года.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняло участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Выросла доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 40,00 грн/доллар - 56,5% (во ІІ квартале 2023 года - 44,3%).

При этом II квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,43 грн/доллар, I квартале - 42,18 грн/доллар, в IV квартале 2022 года - 42,59 грн/доллар.

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.

Международный валютный фонд также прогнозирует на 2024 год курс 41,4 грн/доллар.

Официальный курс на 18 октября 2023 установлен на уровне 36,45 грн/доллар.