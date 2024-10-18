Яким буде курс долара: прогноз українського бізнесу на найближчий рік

Фото: Курс долара протягом року зросте до 43,7 гривень, прогнозує бізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 43,72 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІІ квартал 2024 року.

При цьому у II кварталі бізнес очікував на курс 41,61 грн/долар, I кварталі - 40,44 грн/долар, у IV кварталі 2023 року - 40,06 грн/долар, у III кварталі 2023 року - 40,00 грн/долар. Менше половини (44,1%) респондентів очікують обмінний курс у межах 42,1-44,0 грн/долар, 37.3% упевнені, що він буде вищий. Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2024 року. В опитуванні взяли участь 665 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.