Каким будет курс доллара: прогноз украинского бизнеса на ближайший год

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІІІ квартал 2024 года.

При этом во II квартале бизнес ожидал курс 41,61 грн/доллар, I квартале – 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года – 40,06 грн/доллар, в III квартале 2023 года – 40,00 грн/доллар.

Меньше половины (44,1%) респондентов ожидают обменный курс в пределах 42,1-44,0 грн/доллар, 37.3% уверены, что он будет выше.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2024 года. В опросе приняло участие 665 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.