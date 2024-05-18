Яким буде курс долара: прогноз банкіра на наступний тиждень

Як зазначив банкір, нові послаблення на валютному ринку для бізнесу, що діють з 4 травня, суттєво не позначаться на балансі попиту та пропозиції, адже регулятор у випадку суттєвого зростання попиту передбачив 5,5 млрд доларів, які мають нівелювати можливий дисбаланс.

"Схоже Нацбанк обрав на травень тактику регульованої девальвації, а відтак можна розраховувати, що за підсумками місяця курс долара перебуватиме в діапазоні 39,7-40 грн, тобто потенційно курс гривні до долара може втратити максимально від 0,2 грн до 0,5 грн", - сказав він.

За його словами, ритмічність та обсяг макрофіну, обсяги міжнародних валютних резервів (понад 43 млрд доларів) створюють міцне підґрунтя для подальших кроків регулятора з лібералізації валютного ринку.

"Для спокою на ринку важливим і базовим є дія режиму "керованої гнучкості", завдяки якому створені певні правила щоденних та щотижневих валютних змін. І за останні кілька місяців ці правила за деяким винятком майже не порушувалися", - сказав Лєсовий.

Банкір очікує, курсові показники міжбанку, як і раніше ляжуть в основу курсів на готівковому ринку, а періоди повільного зниження/зростання курсів будуть змінюватися.

Прогноз курсу

Лєсовий прогнозує, що протягом 20-26 травня основні показники валютного ринку матимуть досить стандартний і звичний вигляд:

Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть залишаться на попередньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступний тиждень не внесе на ринок глобальних змін: натомість можна розраховувати, що курсові коливання мало чим відрізнятимуться від двох попередніх тижнів. Ринок перебуватиме в стані легких і малопомітних курсових коливань, що будуть цілком задовільними і незагрозливими для загальної архітектури ринку", - констатував Лєсовий.