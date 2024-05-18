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Каким будет курс доллара: прогноз банкира на следующую неделю

Фото: курс доллара будет колебаться в пределах 39-41 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По всем признакам, с 20 по 26 мая ситуация на валютном рынке будет самой спокойной за последние несколько месяцев. Для этого есть несколько веских аргументов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, действующие с 4 мая новые послабления на валютном рынке для бизнеса существенно не скажутся на балансе спроса и предложения, ведь регулятор в случае существенного роста спроса предусмотрел 5,5 млрд долларов, которые должны нивелировать возможный дисбаланс.

"Похоже, Нацбанк выбрал на май тактику регулируемой девальвации, а следовательно можно рассчитывать, что по итогам месяца курс доллара будет находиться в диапазоне 39,7-40 грн, то есть потенциально курс гривны к доллару может потерять максимально от 0,2 грн до 0,5 грн", – сказал он.

По его словам, ритмичность и объем макрофина, объемы международных валютных резервов (более 43 млрд долларов) создают прочную основу для дальнейших шагов регулятора по либерализации валютного рынка.

"Для покоя на рынке важно и базовое действие режима "управляемой гибкости", благодаря которому созданы определенные правила ежедневных и еженедельных валютных изменений. И за последние несколько месяцев эти правила за некоторым исключением почти не нарушались", - сказал Лесовой.

Банкир ожидает, что курсовые показатели межбанка по-прежнему лягут в основу курсов на наличном рынке, а периоды медленного снижения/роста курсов будут меняться.

Прогноз курса

Лесовой прогнозирует, что в течение 20-26 мая основные показатели валютного рынка будут выглядеть достаточно стандартно и привычно:

  • Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут оставаться на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро и 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.
  • В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5-0,7 грн.
  • Средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

"Таким образом, следующая неделя не внесет на рынок глобальных изменений: вместо этого можно рассчитывать, что курсовые колебания будут мало чем отличаться от двух предыдущих недель. Рынок будет находиться в состоянии легких и малозаметных курсовых колебаний, которые будут вполне удовлетворительными и неугрожающими общей архитектуре рынка", - констатировал Лесовой.

 

Напомним, на прошлой неделе курс доллара снизился на межбанковском валютном рынке. Официальный курс доллара упал 30 копеек - с 39,72 до 39,42 грн/доллар. На наличном рынке курс доллара упал ниже 40 гривен.

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