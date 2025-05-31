Яким буде курс долара на початку червня: прогноз банкіра

"Основні коливання офіційного курсу не вибиватимуться за коридори травня: 41,6-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро", - сказав він.

За його словами, на ринку пануватиме баланс між попитом і пропозицією, який досягатиметься через механізм валютних інтервенцій НБУ. Не виключено, що їх обсяг не перевищить 800 млн долар на тиждень. Тобто не варто очікувати, що попит якось суттєво відірветься від пропозиції - ажіотажу не станеться, додав банкір.

Курс євро

Як і тижнем раніше, курс євро цілком залежатиме від котувань на світових ринках у парі з доларом. Хоча є один вагомий чинник, що досі незнаний: як відреагують ринки на нові мита США на товари з ЄС (вони плануються на рівні 50%) та до яких контрзаходів вдасться ЄС і як швидко буде надана дзеркальна відповідь, сказав Лєсовий.

"Ситуація є досить динамічною і непередбачуваною: дата нових мит перенесена з 1 червня на 9 липня. Тобто поки що нові мита не скасовані, а лише відтерміновані. Саме тому, на мій погляд, впродовж наступного тижня збережеться співвідношення кількох останніх тижнів: курс 1 євро торгуватиметься в діапазоні 1,1-1,15 долар", - вважає банкір.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (2-8 червня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, на початку червня діятимуть травневі тренди, а курсові показники залишатимуться “мінливо стабільними” - без суттєвих зрушень", - констатував Лєсовий.