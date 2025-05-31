Каким будет курс доллара в начале июня: прогноз банкира

"Основные колебания официального курса не будут выбиваться за коридоры мая: 41,6-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро", - сказал он.

По его словам, на рынке будет царить баланс между спросом и предложением, который будет достигаться через механизм валютных интервенций НБУ. Не исключено, что их объем не превысит 800 млн долларов в неделю. То есть не стоит ожидать, что спрос как-то существенно оторвется от предложения - ажиотажа не произойдет, добавил банкир.

Курс евро

Как и неделей ранее, курс евро будет полностью зависеть от котировок на мировых рынках в паре с долларом. Хотя есть один весомый фактор, который до сих пор неизвестен: как отреагируют рынки на новые пошлины США на товары из ЕС (они планируются на уровне 50%) и к каким контрмерам прибегнет ЕС и как быстро будет предоставлен зеркальный ответ, сказал Лесовой.

"Ситуация является достаточно динамичной и непредсказуемой: дата новых пошлин перенесена с 1 июня на 9 июля. То есть пока что новые пошлины не отменены, а лишь отсрочены. Именно поэтому, на мой взгляд, в течение следующей недели сохранится соотношение нескольких последних недель: курс 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,1-1,15 доллар", - считает банкир.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (2-8 июня) будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/доллар (на наличном рынке).

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, в начале июня будут действовать майские тренды, а курсовые показатели будут оставаться "изменчиво стабильными" - без существенных сдвигов", - констатировал Лесовой.