Яким буде курс долара на початку 2025 року: прогноз банкіра

Початок року навряд чи суттєво позначиться на валютному ринку. Попри зростання цін, певну січневу невизначеність щодо енергетики, перебігу війни, як і тижнем раніше, офіційний курс перебуватиме в діапазоні 41,8-42,1 грн/долар, а курсові зміни залишатимуться контрольованими та прогнозованими.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"Річ у тім, що ухвалене рішення про зміну облікової ставки з 13% до 13,5% покликане дещо зміцнити гривню, та фактично розвантажити попит на міжбанку. Отже, можна сказати, що окрім валютних інтервенцій є ще один важливий механізм для стримування інфляції", - сказав він.

Щодо рівня попиту, то цілком можливо, що на початку року обсяг валютних інтервенцій може повернутися до стандартних 150-180 млн доларів на день. "Тобто, напруга від збільшеного попиту, що спостерігалася у другій половині грудня, може дещо спасти", - додав Лєсовий.

Крім того, очікується, що на ринок впливатимуть такі системні речі, як підтверджений обсяг міжнародної фіндопомоги на 2025 рік, що дасть змогу забезпечити покриття видатків, міжнародні валютні резерви, загальний стан економіки тощо, розповів банкір.

"Міжнародна допомога лишається чи не ключовим джерелом, що дає змогу не лише утримувати країну на поверхні, при цьому збільшуючи оборонні видатки без бюджетної шкоди", - сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Банкір прогнозує, що основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими.

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,8-42,1 грн/долар та 43,5-45 грн/євро (на міжбанку) та 41,9-42,2 грн/долар та 45-47,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,3-0,5 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, загальна ситуація на валютному ринку впродовж перших днів 2025 року буде досить прогнозованою: стрімкі курсові зміни майже виключені, натомість вживатимуться заходи для стримування інфляції", - констатував Лєсовий.