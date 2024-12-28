Каким будет курс доллара в начале 2025 года: прогноз банкира

Начало года вряд ли существенно скажется на валютном рынке. Несмотря на рост цен, определенную январскую неопределенность относительно энергетики, хода войны, как и неделей ранее, официальный курс будет находиться в диапазоне 41,8-42,1 грн/доллар, а курсовые изменения будут оставаться контролируемыми и прогнозируемыми.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Дело в том, что принятое решение об изменении учетной ставки с 13% до 13,5% призвано несколько укрепить гривну, и фактически разгрузить спрос на межбанке. Итак, можно сказать, что кроме валютных интервенций есть еще один важный механизм для сдерживания инфляции", - сказал он.

Относительно уровня спроса, то вполне возможно, что в начале года объем валютных интервенций может вернуться к стандартным 150-180 млн долларов в день. "То есть, напряжение от увеличенного спроса, наблюдавшееся во второй половине декабря, может несколько спасть", - добавил Лесовой.

Кроме того, ожидается, что на рынок будут влиять такие системные вещи, как подтвержденный объем международной финпомощи на 2025 год, что позволит обеспечить покрытие расходов, международные валютные резервы, общее состояние экономики и т.д., рассказал банкир.

"Международная помощь остается едва ли не ключевым источником, позволяющим не только удерживать страну на поверхности, при этом увеличивая оборонные расходы без бюджетного ущерба", - сказал Лесовой.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут такими.

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,8-42,1 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,9-42,2 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, общая ситуация на валютном рынке в течение первых дней 2025 года будет достаточно прогнозируемой: стремительные курсовые изменения почти исключены, зато будут приниматься меры для сдерживания инфляции", - констатировал Лесовой.